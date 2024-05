Lehepunkti juht: manipulatsiooni ja valeinfot on aina rohkem. Ajakirjanikke aga püütakse hirmutada

Murelikumaks muudab teadmine, et sageli heidetakse meile ette meedia koondumist suhteliselt väheste omanike kätte. Väidetakse, et meie meediaturg on piiratud ja siin napib mitmekesisust. Samuti tundub, et ühiskonnas suureneb manipulatsiooni ning valeinfo hulk. Üha rohkem on neid, kelle huvides on püüda ka meedia sõltumatust mõjutada. Nõudekirjade ja muude ähvardustega püütakse ajakirjanikke hirmutada ja sellest on vaid üks samm enesetsensuuri tekkimiseni.