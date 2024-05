KUULA | Vene propaganda uus tase? Filosoofiakonverentsi kattevarjus tinistati Lääne eksperte

Delfi uuriv ajakirjanik Holger Roonemaa uuris koos välismaiste kolleegidega, mida konverentsil täpsemalt räägiti. „Tegemist on lihtsalt väga pentsiku olukorraga,“ kirjeldas Roonemaa värskes „Valeinfo: paljastatud!“ episoodis. Ta selgitas, kuidas pealtnäha tavaline akadeemiline konverentsi oli läbivalt täis Venemaa propaganda narratiive, et neid Euroopa ekspertide kaudu ühiskonda edasi viia.

Päevalehe loost selgus, et konverentsile reisijate seas pidid olema ka ärimehed, kes pärast konverentsi asunuks tegema Saksamaal Vene sanktsioonide vastast lobitööd. Kas see ilmestab järgmist taset Vene propagandamasinas? Kuidas kasutati konverentsil ära Eestit selleks, et mõjutada Soome endist ministrit? Kõigest sellest ja enamast räägib Holger Roonemaa lähemalt „Valeinfo: paljastatud“ podcastis. Saadet juhivad faktikontrollijad Kaili Malts ja Marta Vunš.