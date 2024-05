Üksi nelja last kasvatav ema: ükskõik mis ka juhtuks, koju saab alati tulla

Kohtume Egeri (41) perega Tallinna külje all Järvekülas asuvas Kindluse koolis, kus käivad kõik ta neli last ja kus ta tegutseb ühtlasi vabatahtlikuna. Seni, kuni Eger üritab seada valmis õhtuseks kinoseansiks saadud prantsuskeelset animafilmi, otsides alla laaditud failist sobilikke subtiitreid, üritavad lapsed kilest lahti saada külakostiks toodud 400-grammist kommikarpi. Vahemärkus: need saavad intervjuu lõpuks otsa, üksnes neli tumeda šokolaadi kompvekki jäävad huvilist ootama.