Krister Paris: kas Eestis tuleks avaldada ka Vene propagandat? Sõltumatu meedia annaks sõna kõigile, aga…

Ma teadsin ette, et see usutlus ärritab, sest Venemaa-Ukraina sõja kontekstis pole seisukohad, mis aitavad Kremli käitumist mõistvaid seisukohti levitada, just liiga teretulnud. Aga see, kui laiaulatuslik oli ühiskonna kriitika „valede“ seisukohtade pärast, jahmatas ikkagi.