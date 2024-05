Sirje Potisepp: Toiduliit toetab rohepööret ja üleminekut ringmajandusele - aga peame ka teravat tagasisidet andma

Suhtekorraldaja Rainer Pesti arvamusloost vastab tõele ainult see, et Toiduliidu eesmärk on tõesti kodumaise toidutööstuse tuntuse, konkurentsi- ja ekspordivõime kasvatamine. Väited, nagu vastanduks Toiduliit kuidagi ühekordsete kilekottide vähendamisele, pandisüsteemi laiendamisele, pakendite tühja ruumi vähendamisele või ringlusse võetavate materjalide kasutamisele on puhas demagoogia. Toiduliit pole ka kunagi arutanud kilekottide maksustamise kava, selline ettepanek pole meieni kunagi jõudnud.