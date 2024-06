KUULA | Värsked paljastused Kremli mõjutustegevusest: ulatuslik üleeuroopaline salavõrgustik ja räme Putini-propaganda

Kremli fondide kohta on „Valeinfo: paljastatud!“ podcastis ka varem juttu olnud. Toona selgus, et nende fondidega on seotud ka KOOS erakonna üks juhtfiguure, tänaseks Eestist pagenud Oleg Ivanov. Seekord avas Laine fondi tegemisi laiemalt - sealhulgas seda, mispidi Kremli räpased rahad liikunud on ja kelleni jõudnud.

Päev hiljem kirjutas Delfi uuriva toimetuse juht samuti lekkest, mis seekord paljastasid seda, mida Vene kodanikud enne riigi „presidendivalimisi“ Putinist ja sõjast tegelikult arvavad. Nimelt kujutasid lekked endas Kremli tellimusel valminud sotsioloogilise uuringu tulemusi. „Nendest muu hulgas joonistus välja näiteks see, millised on Venemaa nii-öelda opositsioonilise meeleolu kolded ning võimalik põhjus, miks Putin kardab uut mobilisatsiooni,“ rääkis Roonemaa leidudest.

Mida need lood näitavad ja kuidas on need omavahel seotud on? Kes on Kremli mõjutusobjektid ja kas nende tegevusel on tulemust? Sellest ja rohkemastki räägivad lugude autorid stuudios pikemalt. Saadet juhib faktikontrollimise ja valeinfo reporter Kaili Malts.