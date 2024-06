ARVUSTUS | „Rahamaa“. Ära parem küsi, kuidas need miljonid on teenitud

Püksirihma pingutamise ajal mõjub „Rahamaa“ eriti hästi sihitud maksahaagina. Eks rahaga sehkendamine, kuritegelik maailm ja muu sahkermahker on inspireerinud looma lugematuid draamateoseid. Mingil määral on need kõik sarnased. Tabasin teatriõhtu jooksul ennast korduvalt mõttelt, et olen seda juba näinud. Olengi, näiteks sealsamas Draamateatris mängitavas „Lehman Brothersis“, kaugemast minevikust meenub Merle Karusoo Endlas lavastatud „Täieline Eesti Vabariik“. Lisaks filmid „Wall street“ ja „Wall streeti hunt“, kui mainida ainult mõnda sama mustrit jälgivat teost.