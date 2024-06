FAKTIKONTROLL | Kas Eestis on kõige kallim õlu Euroopas, nagu väidavad alkoholitootjad?

Eesti Päevalehe, Delfi ja Eesti Väitlusseltsi koostöös ilmuvas Faktikontrolli sarjas kontrollitakse seekord, kas Peeter Võrgu ja Kadri Maasiku väide selle kohta, et Eestis on kõige kallim õlu Euroopas, vastab tõele.

TSITAAT | Peeter Võrk ja Kadri Maasik kirjutasid Eesti Päevalehe arvamusloos: „Näiteks on Eestis Euroopa neljas õlleaktsiis ning inimeste sissetuleku kohta kõige kõrgem aktsiisimäär. Eestis õlleaktsiis on pea seitse korda kõrgem kui Saksamaal ja Hispaanias, kaks korda kõrgem enamikust riikidest ehk meil on juba kõige kallim õlu Euroopas.“