Jaak Joalal ei ole pärast mitut katset mälestusmärki. Tallinna abilinnapea: isikumonumendid tekitavad suurt poleemikat

Jaak Joala monument Viljandis tekitas sellist poleemikat, et selle teinud hinnatud skulptor Mati Karmin ei saa enam tööotsi.

Kes ei mäletaks, kui Jaak Joala monument Viljandisse püstitati ja kohe ära peideti? Algusest peale oli projekt mitmest suunast tule all, ja kui Karmini oodatust märksa abstraktsem teos 2020. aasta lõpus avati, sai see juba varem üles köetud üldsuselt hulga kriitikat ning laulja lesk Maire Joala ähvardas Viljandi linna kohtuga. Monument kaeti 2021. aasta veebruaris puidust kastiga ja ligi aasta hiljem viidi see veelgi kindlamasse peidupaika ERM-i lattu.