ARVUSTUS | „Vankumatu“ laud oli pisut liiga rikkalik, kuid parem olgu liiga palju kui liiga vähe

Nüüd, viis aastat ja kaks kõrgharidust (helilooja ja näitleja) hiljem, on Susi selles majas tagasi, enda debüütlavastuse etendusi andmas ja eri stiile (muusika, liikumine, sõna, kunstiinstallatsioonid, rännak/ekskursioon ja visuaalsed mängud valguse abiga) auteur’ilikus vaimus kokku segamas. Seda tuntava taotlusega, et sünniks midagi omapärast ja uut kõigi nende stiilide harmooniast (või kakofooniast?). Ühtlasi on Eestis sündinud uus teatribeebi – Astra Irene Susi muusikateater!