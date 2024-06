FAKTIKONTROLL | Kas tuulikud tapavad ja neid tohib rajada rannikust vaid 140 kilomeetri kaugusele? Ei, see on täielik vale

Artiklis väidetakse, et Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on kuulutanud, et tuuleturbiinide müra on tõsine terviserisk ja et „Saksamaa professor Breitbart James Delingpole“ on teema oma südameasjaks võtnud ning ütleb, et tuuleturbiinid võivad südamele liiga teha.

Artikkel viitab ka nimetule Norra Bergeni ülikooli professori teadusartiklile, mis puudutavat kohalikele elanikele makstavaid kompensatsioone, aga ka tuuleparkide asukohta. „See, mis Eestis toimub, on kogu Euroopa Liidus erakordne,“ sest „tuulepargid, mis on inimestele lähemal kui 140 km, ei ole Euroopa Liidus enam aktsepteeritud“. Norra teadlase artiklit refereerides lisatakse, et väljaspool Eestit hüvitatakse kahju „kogukondadele märkimisväärse summa andmisega“ või „kompenseeritakse see parkide osanikeks määramisega“. Võrdluseks leitakse, et „Eesti paraku müüs oma mereala väga odavalt“ ja „Eestis saavad inimesed [kompensatsiooniks] rattaraja või lasteaia mänguväljaku. Jee!“.

Veel väidetakse, et Pärnumaa Jaagupi sadam on „aastateks blokeeritud, et peatada kalurite vastuseis“. Kirjutatakse, et sadama süvendamise plaan on peatatud valla juhtkonna poolt ja et „inimestel ei lubata maad, merd ja metsa müüa“. Sama teema all tutvustatakse Helcomi, ehk Läänemere merekeskkonna kaitse komisjoni koostatud kaarte, nagu need oleks seotud tuulepargi planeeringuga: „Eestis on kaitse all olevad hülged ning kalad planeeringute kaardilt välja jäetud. Nende kaartide koostajaks on firma, mis on Saaremaa tuulepargi osanikuks ning nad on vastutavad ka Rail Balticu eest.“

Faktid WHO nimetab tuuleturbiine potentsiaalseks keskkonnamüra allikaks.

Teadusuuringud ei näita seost tuuleturbiinide ja südame-veresoonkonna haiguste vahel.

Tuuleparke võib ehitada rannikule lähemale kui 140 km.

Tuuleturbiinide mõju tervisele

Artiklis väidetakse, et WHO on kuulutanud tuuleturbiinide müra tõsiseks tervise riskiks. See on vale. WHO ei ole koostanud eraldi raportit tuuleturbiinide mõjust tervisele. Küll on WHO koostanud juhendi , mis käsitleb keskkonnamüra mõju ja selle soovitavaid piirmäärasid. Juhendis nimetatakse tuuleturbiine potentsiaalsete keskkonnamüra allikatena, mille müra peaks jääma alla 45 detsibelli.