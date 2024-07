RAAMATUBLOGI: Lumetorm keset südasuve

Aga Islandil on jõulud saabumas, kuid paar päeva enne leitakse Kálfshamarvíki külast, kuhu on alles jäänud vaid paar maja, kaljude jalamilt surnud noor naine. Enesetapp või mitte? Ilmselt mitte sest minevikus on samalt kaljult teise ilma läinud ka ohvri ema ja õde.

Ari Thór Arason, politseinik, kupatatakse asja uurima vaatamata sellele, et tal on oodata suuri elumuutusi – abikaasa on sünnitamas, kuid tuleb siiski mehega külakolkasse kaasa. Ka tal on oma asjad ajada ehk tuhnida omaenese minevikus.

Islandi minevik – mitte just kõige ilusam – saabki lugejale teada, aga eks kõigil ole taaka, kui see välja tuua. Ari Thór on endiselt tasemel, kuigi ta ei kuulu kindlasti sümpaatseimate politseinike esikümnesse. Aga ju islandlased ongi ilmselt säärased.