PUUST JA PUNASEKS | Just nii käivitas Kreml Kaja Kallase vastu massiivse valeinfokampaania

Foto noorest Kaja Kallasest vallutas X-i

„On teada, et Eestis kultiveeritakse müüti „nõukogude okupatsioonist“, mille kohaselt oli Eesti NSV viibimine Nõukogude Liidu koosseisus aastakümneid kestnud pimedus ja õudus,“ kirjutas X-i kasutaja „ivan_8848“ ja postitas foto noorest Kallasest. See kanal levitab järjepidevalt Kremli-meelset sisu ja valeinfot Ukraina, Euroopa ja NATO kohta.

Foto noorest Kallasest koos valeväitega, et see on jäädvustatud Nõukogude ajal, hakkas aktiivsemalt levima Kremli-meelsetes X-i ingliskeelsetes kanalites 30. juunil. Ülalmainitud postitus on tänaseks saanud ligi 883 100 vaatamist.

Postituste all on sadu kommentaare, millest suur osa paistab olevat trollide ja botide toodetud. Kommentaare tootvad kasutajad pole seotud autentse nime või näoga, nende kasutajanimed on sarnase ülesehitusega – lühike sõna või nimi koos suvalise numbrikombinatsiooniga. Paljud profiilipildid on silmnähtavalt toodetud tehiraru abil. Kommentaaride stiil, keel ja sisu on sarnane. Rääkimata sellest, et nende seinal ilmub kümneid postitusi tunnis ööpäev ringi ja suur osa neist jälgib ja võimendab üksteise kontosid.