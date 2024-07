FAKTIKONTROLL | Ei, Zelenskõi naine ei ostnud 4,5-miljonilist autot

Väidetaval müügilepingul on ostjaks märgitud Mrs. Olena Zelenska. Paber näitab, et tehing tehti 7. juunil 2024 ning tellimus täidetakse 31. märtsiks 2026. Dokumendil on välja toodud, et 4,5-miljonilise hinna moodustavad näiteks auto enda väärtus 3,9 miljonit, auto värv „black carbon“ 340 tuhat ja istmed 28 tuhat.

Valeinfo levitajad ei piirdunud sel korral lihtsalt kiiresti kokkuklopsitud müügilepinguga. Jagatakse ka videot väidetavast Bugatti Pariisi töötajast Jacques Bertinist, kes videos teatab rõõmusõnumit, et esimeseks Bugatti Tourbillioni omanikuks saab Ukraina presidendi abikaasa, Olena Zelenska. Veel räägib mees, et Bugatti korraldas Ukraina delegatsioonile eksklusiivse uue mudeli tutvustuse kaks nädalat enne avalikku esitlust ning lisab, et Zelenskast saab üks esimesest 250 autoomanikust.

Faktid Zelenskõi abikaasa ei ostnud 4,5 miljonit maksvat Bugattit.

Bugatti ei korraldanud Ukraina delegatsioonile eksklusiivset esitlust.

Bugatti on mainekas prantsuse autotootja, mida tuntakse tema võimsate luksusautode poolest. Juunis esitles Bugatti oma uusimat mudelit, mida toodetakse kokku vaid 250 tükki. Piiratud koguse tõttu on auto hind kõrge ning sellel on suur kollektsioneerimisväärtus.

Bugatti esindus, millele viidatakse nii videos kui müügilepingus, on päris. Deutsche Welle tegi samuti juhtumile faktikontrolli ja kontakteerus nimetatud esindusega, kust saadi kinnitus, et sellist tehingut pole tehtud. Müügiesindus pöördus kohaliku politsei poole, süüdistades valeinfo levitajaid identiteedi varguses ja dokumentide võltsimises.

Video originaal koos postitaja kasutajaga on tänaseks kustutatud. Rahvusvaheline valitsusväline organisatsioon Center for Information Resilience , mis tegeleb valeinfo paljastamisega, leidis, et video Jacques Bertini nimelisest mehest oli tõenäoliselt AI-genereeritud. Ka Päevalehe faktikontroll ei leidnud sellise välimuse ja Bugattiga seotud inimest.

Otsus: Vale. Ukraina presidendi abikaasa Olena Zelenska ei ostnud 4,5 miljonit maksvat autot.