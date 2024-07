Idee loobuda majanduse edendamise eesmärgil pooltest keskkonnahoiureeglitest meenutab mõtet, et pärisorjuse taastamine kasvataks Eesti majanduse konkurentsivõimet hüppeliselt. Kui vaadata maailma lukuaugust, võib selline lahendus kasumlik paista, aga kui uks lahti teha ja avatud silmadega vaadata, on see päevselgelt halb mõte.