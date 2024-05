Tõnu Mertsina ja Raul Kirsimäe: protektsionism takistab Eesti majanduskasvu taastamist

Viimastel aastatel on Eesti majandust mõjutanud palju tegureid. Venemaa alustatud sõda Ukraina vastu tõi kaasa tarneahelate segipaiskamise. Kiirelt on kasvanud sisendite ja energia hinnad ning kerkinud palgakulud. Kõik see on jätnud jälje Eesti ettevõtete konkurentsivõimele ja ekspordivõimalustele. Teenustel on, paljuski infotehnoloogia sektori toel, paremini läinud ning nende eksport ületab jätkuvalt pikaajalist trendi.