KUULA | Valeinfo ja propaganda TikTokis – kes ja kuidas seda levitavad?

Eksperimentaalse TikToki konto voog täitus vene propaganda, deepfake videote ja muu valeinfoga. Pelgalt tunnise ekraanikerimisega vaatasime läbi 227 videot, millest 63 protsenti osutus propaganda- või valeinfovideoteks. „Aga Eesti kasutajate kontekstis on väga raske panna mingeid sisuloojaid ühte patta - osad levitasid väga otseselt propagandat ja valeinfot, kuid osad tegid oma igapäevaelust videoid, mille vahele pistsid pooltõdesid,“ kirjeldas Malts. Seetõttu on ka keeruline joonistada mingeid kindlaid mustreid.

Valeinfot levib igal platvormil, mis teeb TikToki eriliseks? See, et see on niivõrd hägune, selgitas Malts. „Kui ma liitun Facebooki grupiga, siis ma näen, millega ma liitun, kellega ma liitun, palju seal inimesi on ja nii edasi. TikTokis sa ei tea kellega sa ühes inforuumis oled, sest sa ei näe neid piire.“