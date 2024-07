ARVUSTUS | „Tutvumiskuulutus“ on kindlalt tänavuste suvekomöödiate esikahes

Norm Foster kirjutas „Tutvumiskuulutuse“ ligemale 20 aastat tagasi (esmalavastus Kanadas 2005) ning on ühtlasi olnud ka juba viimased paarkümmend aastat maailma teatrites kogu näitekirjanduse ajaloo mängituim Kanada autor. Aastas tehakse keskmiselt 150 lavastust! Tegemist on väga viljaka autoriga, kel on nüüdseks juba kaks korda nii palju näidendeid kui Shakespeare’il ja igal aastal tuleb lisa. Kanadas korraldatakse suviti temanimelist festivali, kus ka tänavu juulis-augustis on kahe tema uhiuue näidendi esietendus. Ta on dramaturg, kes ka ise igal aastal lavalaudadele mängima astub. Peamiselt tuntakse Fosterit komöödiakirjanikuna ning hellitavalt on teda kutsutud Kanada Neil Simoniks. Kuid nagu ta ise ütleb: „Mulle pakub rohkem rahuldust see, kui suudan sama looga publiku naerma ajada ja natuke südant valutama panna. Farsse on väga tore kirjutada, aga lood, mis puudutavad vaatajate südant peale naerukõdi tekitamise, on kõige õnnestunumad.“ Oma kodulehel olevas intervjuus tutvustab autor ka oma näidendite ühisosa tagamaid: „Arvan, et suures osas räägivad need tavalistest inimestest, kes lihtsalt üritavad oma eluga hakkama saada. Ma kunagi ei alusta kirjutamist mingi monumentaalse eesmärgiga. Ma ei taha anda vaatajatele õppetundi või anda edasi mingit põhjapanevat sõnumit, sest arvan, et ma pole selleks kvalifitseeritud. Proovin neid hoopis panna suhtuma natuke paremini neid ümbritsevasse maailma ja see pole praegusel ajal üldsegi lihtne.“