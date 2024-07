UUS KOALITSIOONILEPE | Lenno Uusküla: koalitsioonileppe peamine küsimus on see, kui tugevad on ettevõtlust toetavad meetmed

Järgmisel aastal ootab ees uus hinnatõusuhüpe

Vabalt kasutatava tulu oodatav kasv maksumuudatustest aastal 2025 lükkub edasi ja jääb oodatust väiksemaks. Maksuküüru edasilükkamine tähendab seda, et vabalt kasutatavad sissetulekud järgmisel aastal ei ole kasvamas nagu varem oodatud - seda just neil, kes teenivad veidi alla keskmise palga või sellest üle.

Tulumaksumäära tõus 24 protsendini, 22 protsendi asemel koos maksuküüruga, tähendab, et keskmise palga saajad maksavad veidi vähem tulumaksu. Tulumaksu muutus 20 protsendi juurest 24 protsendini tähendab märksa suuremat maksukiilu töötaja ja tööandja vahel, mis suurendab ettevõtetel tööjõukulusid. Ettevõtete tulumaksu sisseviimine tähendab, et ka ettevõtted panustavad tuludest maksudesse.

Peamine küsimus on selles, kui tugevad on ettevõtlust toetavad meetmed. Nende nimekiri on pikem kui oli varasemas koalitsioonilepingus ning on potentsiaalselt ka suurema mõjuga.