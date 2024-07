UUS KOALITSIOONILEPE | Rasmus Kattai: valitsus peaks kehtestama ka riikliku võlalae. See aitaks hoida riigi võlakoormust stabiilsena

Ühest küljest on riigi rahaasjade korrastamine oluline selleks, et me mahuksime Euroopa Liidus kokkulepitud 3% raamidesse. Alles hiljaaegu pääsesime üle noatera Euroopa Komisjoni ülemäärase defitsiidi menetlusest ja sellega kaasneda võivatest sanktsioonidest.