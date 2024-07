Rait Kuuse: vabaduse võtmine on karistus, mida ei tohiks vangistuses võimendada. Seda ei peaks tegema ka ühiskond

„Käitumise ja mõtlemise probleemid on inimestel tekkinud enne vanglat, mitte vastupidi.“

Eestlased võivad tunda uhkust oma skandinaavialiku suuna võtnud kriminaalpoliitika üle. Kuritegevus langeb, vanglaid on aina vähem vaja, alternatiivsete mõjutusmeetmete valik on lai ning laste ja noorte käitumisprobleemidega tegeletakse väljaspool kriminaaljustiitssüsteemi või äärmisel juhul selle lävepakul. See ei ole alati olnud nii – kolm aastakümmet tagasi olime täpselt vastupidises kohas.