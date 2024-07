Venemaa infokanali BRIEF andmetel lähevad USA presidendivalimised Venemaa elanikele rohkem korda kui sõda Ukrainas, mida võetakse politoloog Abbas Galjamovi sõnul kui rasket kroonilist haigust, millega koos ollakse harjunud elama. Ometi on see huvi otseselt seotud Ukraina sõjaga. Nimelt loodavad paljud Venemaa elanikud, et Trump lõpetaks kiirelt selle sõja ära. Trump on nende suur lootus selles osas, nagu oli ka aasta tagasi juunis Prigožin. Venemaa ühiskond on vägivalda täis ja inimesed ei usu diplomaatiasse. Inimesed arvavad, et ainult Trumpil on jõudu Putin paika panna, tegutsedes jõupositsioonilt.