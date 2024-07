JUHTKIRI | Uute maksude kehtestamise viis külvab usaldamatust

Võinuks eeldada, et just vaesemaid ühiskonna liikmeid puudutavat suurt muudatust vähemalt selgitatakse võimalikult hästi. Kogu nn julgeoleku rahastamise pakett on selgelt regressiivne ehk vaesematelt nõutakse proportsioonis rohkem. Lööb ju ka käibemaksu plaanitav kasv ennekõike väiksema sissetulekuga elanikke.