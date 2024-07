RAAMATUBLOGI: Soome 1921. Kuidas oldi ja elati, mida söödi ja joodi... Mõrvalugu on boonus

Heakene küll, ei hakka siinkohal taas ohkima, et kuidas Soomes nõnda palju häid krimikirjanikke leidub. Ent siiski... Kui sulesepp tahab saada tuntuks ja teenida sedavõrd, et ei peaks abiraha kerjama, jõuab ta lõpuks krimiromaani juurde. Nagu Virpi Hämeen-Anttila. Ta kirjutas palju, kuid kuulsus saabus ikka kriminaalsel moel.

Hämeen-Anttila leidis nišši, mis huvitab soomlasi ja peaks ka eestlasi paeluma – läinud sajandi kahekümnendad. Meil lõppes vabadussõda, Soomes kodusõda, ent punased üritasid lahe taga ikka ajada oma asja.

Niisiis on aasta 1921. Helsingi joogiveereservuaarist leitakse laip, kes elus olles oli endine punavang. Või oli? Igatahes Karl Axel Björk pole milleski kindel ja ta asub mõrva uurima, liikudes ringi kõikjal Helskingis – öistel tänavatel, töölisagulites, restoranides, kuhu koguneb allilm ja spioonid.

Soomlased leiavad, et Björki sari – tänaseks on sest ilmunud 10 osa – on ilmselgelt märksa enamat, kui käputäis krimilugusid, sest viib lugeja ajas tagasi, sinna, kuhu vähesed ilma ilukirjanduseta satuksid. Nood kahekümnendad on segased ja ärevad – Soome on äsja iseseisvunud, kuid tulevik paistab tumedana. Kodusõja haavad on veel verised, riigis kehtib keeluseadus (tänu millele Eesti rikastub), Venemaa ihkab Soomet enda hõlma alla...

Björk, muide, pole politseinik, vaid siseministeeriumi haritud ametnik, kes püüab kurjategijaid hobi korras justkui eradetektiiv, kuid veidi suuremate õigustega. Ent ka Björki elu on sassis, nagu enamusel kaasteelistest – vanem vend on hukkunud kangelasena, isa kadunud eksteditsiooni käigus Venemaale, aidata tuleb ema ja väikevenda...

Björk on lahe tegelane oma erinevate poolustega. Tal on valgust kartvaid saladusi, ta on kokkuhoidlik, kuid samas hindab luksust, poissmees, ent õrnema soo jõulise tähelepanu all...