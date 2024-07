ARVUSTUS | Kes oli Ottabeth? Inspireeriv lavastus, millele mõtled kaasa ja vaidled vastu

Gerda Kordemetsa kirjutatud ja lavastatud „Ottabeth“ jutustab Tõstamaa mõisas põneva ainesega loo Liivimaal sündinud Aleksander Stael von Holsteinist (1877–1937). Eestis vähe tuntud, kuid mujal kuulus orientalist oli Hiina viimase keisri Puyi sõber ja veetis suure osa elust Hiinas Keelatud linnas. Ottabeth oli Aleksandri kirjasõber: säilinud on üks kreeka tähtedega saksa keeles kirjutatud kiri, kuid teada pole, kes peidab ennast Ottabethi nime taga. Kirjafragmenti kasutatakse ka lavakujunduses ja seda on tore kokku veerida. Lavastus, mis on ajalooline fantaasia, mängib mõttega, et Ottabeth võis olla Aleksandri nõbu Olga Mathilde Isabelle Elisabeth von Meyendorff.