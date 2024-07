FAKTIKONTROLL | 9/11 terrorirünnakust ilmus seni avaldamata video. See pani kihama vana vandenõuteooria

„Kaks nädalat enne juhtumit käisid seal hooldustööd, ehk siis on inimesi, kes väidavad, et need puurimised, mis seal toimusid selle kahe nädala vältel, oli TNT [lõhkeaine - toim.] paigaldatud igal korrusel. Kokkuvõte, see seletab kõik, kuidas tegelikult need tornid alla lasti,“ jätkus postitus.

Facebooki andmetel on postitust jagatud 72 korda ja sel on pea 5500 vaatamist.

Uus video ei tõenda, et „lennukeid ei olnud“ või et hoonete varisemise oleks põhjustanud varem paigaldatud lõhkeaine.

Jaapani fotograaf Kei Sugimoto selgitas video kirjelduses, et leidis koristamise käigus enda salvestuse kaksiktornide varisemisest. Ta filmis juhtunut New Yorgis 64 St Marks Place’i katuselt telekonverteriga Sony VX2000.

„Siin on lisamärkused, et vastata mõnele küsimusele, mida ma olen pidevalt saanud. Ma ärkasin sel päeval ja sain aru, et kõik on tänaval ja vaatavad lõuna suunas. Kui ma vaatasin, nägin esimest torni põlemas. Kui nägin, kuidas teine lennuk tabas teist torni, sain aru, et see ei ole tavaline vahejuhtum ja jooksin oma kaamera ja statiivi järele,“ selgitas Sugimoto pärast seda, kui videot hakati levitama vandenõuteooriate „tõestuseks“.