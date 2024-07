FAKTIKONTROLL | Kas olümpia avatseremoonia tõttu lõpetab Samsung koostöö ROK-iga? Loomulikult mitte

Artikkel omistab Samsungile mitmeid tsitaate, mille põhisõnum olümpiamängude liigne politiseerumine. Lisaks tuuakse välja anonüümseks jääda sooviv ROK-i esindaja, kes väitvat, et Samsungi otsus on mängudele suur löök.

Artikkel lõpetatakse väitega, et Samsung kavatseb nüüd oma reklaamieelarvega hakata toetama üritusi, mis on rohkem kooskõlas selle põhiväärtustega ja kus hinnatakse traditsioonilist sportlikku sooritust.

Artiklist tehtud kuvatõmmiseid on postitatud kümneid kordi erinevate Facebooki kasutajate poolt, millest vähemalt üht on jagatud üle 15 tuhande korra.

Faktid Samsung jätkab olümpiamängude partnerina vähemalt aastani 2028

Artikkel on ilmunud lehel, mis toodab valeuudiseid, satiiri ja paroodiat

Samsung jätkab olümpiamängude partnerina

Samsung ei ole teinud sellist pressiteadet ega teatanud olümpiamängudel reklaamist loobumisest. Samsung on olnud olümpiamängude sponsor 1988. aastast ning 1998. aastal sai temast olümpiamängude ametlik partner . Täna kehtiv globaalne partnerlus on allkirjastatud aastani 2028 .

Viimastel päevadel on Samsung teinud mitmeid pressiteateid, kus nähtub Samsungi silmapaistev tegevus olümpiamängudel. Näiteks kirjutatati 28. juulil , et Samsung tõi avatseremoonial fännid ja sportlased teineteisele lähemale kui kunagi varem; üleeilne pressiteade on viide medalitseremoonial toimuvale ühispildistamisele, kus kasutatakse Samsungi telefoni. Ka Samsungi ametlikest sotsiaalmeediakanalitest on näha nende suurt kohalolekut olümpial.

Artikkel on vale

Artikli all on viide, et tegu on satiirilisi töid kirjutava autoriga. Samuti kirjutatakse lehekülje tutvustuses, et tegu on meeskonnaga, kes toob lugejani kõige värskemad valeuudised ja absurdsused ning et leheküljelt võib oodata paroodiat Ameerika poliitikast, ühiskonnast ja kultuurist.

Kuigi lugejat vastavate kirjadega hoiatatakse, ei ole lehekülje stiil selline, mida võiks oodata ühelt satiirilist sisu tootvalt väljaandelt. Pigem on kirjutatut täiendatud viidete ja tsitaatidega, nii et jätkas päris uudiste mulje. Sellepärast on artikkel mitmeid tuhandeid inimesi eksitanud ning läinud levima tõepähe.