FOTOREPORTAAŽ | Kui merele, siis SUP-iga. Suppama

Aerulauaga sõitmiseks ei pea ilmtingimata soe ilm olema. Tõsi, päike ja soojus on boonus, aga külmema ilma korral võib lihtsalt rohkem riideid selga panna. Kaasa võta päästevest, joogipudel, vee- ja uppumiskindlas kotis mobiiltelefon, et saaksid ohu korral endale abi kutsuda. Võimaluse- korral tasub merele minna mitmekesi, et probleemide tekkimise korral riske maandada.