Maria Jufereva-Skuratovski: Keskerakond kasutab reeturitaktikat - see on väga ohtlik mäng

Ma ei tea, kas Keskerakond jõudis ise ideeni arendada reetmiseretoorikat või laenati see praktika naabritelt, kuid ilmselge on see, et see on väga ohtlik mäng, mis destabiliseerib meie ühiskonda, mis on juba niigi ebastabiilne keerulise olukorra tõttu riigis ja maailmas. Reetmisretoorika levitamine sotsiaalmeedias on viinud selleni, et paljud inimesed sõimavad täie vihaga „poliitik-reetureid“, isegi kui nad pole kunagi nende poolt hääletanud. Selline käitumine on ammu väljunud sotsiaalmeedia kommentaaride piiridest. Olen ka isiklikult tänaval kokku puutunud inimestega, kes hüsteeriliselt karjusid, et ma reetsin kõiki venelasi ja mind tuleks puuri panna.