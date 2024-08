ARVUSTUS | Teatrid. Linnade nõudlikud sümbolid

Arhitektuuriteadlase Karin Hallas-Murula kureeritud suur suvenäitus vaatleb nagu tema mullu ilmunud raamat „Eesti teatrimajad. Kaskedega küünidest tänapäeva arhitektuurini“ teatrihooneid ehituskunsti ajaloo perspektiivist. Väljapaneku keskmes on nii teatri kui ka arhitektuuri valla hiiud ning linnaehituslikud sümbolid: Estonia, Vanemuine, Endla, Draamateater, Ugala. Estonia puhul on kõige magusamaks makett, mis näitab suurt saali sellisel viisil, nagu see valmis Alar Kotli taastamisprojekti kohaselt. Ei puudu ka laemaaling!