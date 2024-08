POLIITKOLUMNIST | Reili Rand: olümpiamängude sotsiaalset mõõdet ei saa alahinnata

See algas mõnevõrra kummalist teed pidi, nimelt mitmete inimeste tagasiside kaudu. Kuulsin üht eakat prouat rääkimas, kui tore on praegune aeg - ma muudkui istun teleri ees ja kogu aeg on huvitav ning põnev. Ta kiitis meie Nellit (Differt), meie Enelit (Jefimova) ja meie Kregori (Zirk) tublidust ning rõhutas, et triatlonivõistlusi on ainuüksi sellepärast imeline vaadata, et sportlaste kõrval näeb ka kaunist Pariisi linna. „Olümpia - see on palsam minu hingele,“ lõpetas ta.