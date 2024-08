Kohustuslik kirjandus – õpilase karistus või kingitus? „Kindlasti ei ole mõtet lasta õpilastel lihtsalt lugemise pärast lugeda“

Kohustuslik, aga ka soovitatav kirjandus on olnud haridussüsteemi osa aastakümneid, kui mitte sajandeid. Soov on anda õpilastele põhjalikku ja mitmekülgset kultuurilist ja kirjanduslikku haridust, kuid aja jooksul on tekkinud küsimus: kas see, mis oli asjakohane eile, on asjakohane ka täna?