FAKTIKONTROLL | „Fašismi ilmingud“? Ei, Oleg Bessedin saadeti droonirallilt minema, sest ta rikkus Kaitseliidu reegleid

„Mina, nagu paljud teisedki, otsustasin üritusel osaleda ja filmida võistlusest reportaaži. [...] Kusagil ei olnud kirjas, et filmimine on keelatud, nii et olin kindel, et saan oma tööd vabalt teha. Kui ma aga oma kaamera välja võtsin, tuli minu juurde üks kamuflaažis naine ja küsis, millist väljaannet ma esindan. Kui ma vastasin, et esindan venekeelset TVN kanalit, siis ta rangelt keelas mul filmida ja isegi oma kaamerat välja võtta. Märkasin, et Soome ja Eesti ajakirjanikud filmisid vabalt kõike toimuvat,“ kirjutas Oleg Bessedin 3. augustil enda hallatavasse Facebooki gruppi „Таллиннцы“ (Tallinlased).