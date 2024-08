NELI KÜSIMUST | Dago Antov: Eesti on jalgrattakultuuri poolest selgelt teistest riikidest maha jäänud

Hea küsimus. Õnnetuste puhul peaks statistikat vaatama, mul praegu seda ei ole. See, et jalgrattaõnnetuste arv on kasvanud, mind tegelikult ei üllata.

Ma usun, et jalgrattaga liiklejate arv on kasvanud ja liiklusse satub tõenäoliselt ka inimesi, kes võib-olla iga päev ratast ei kasuta, ei ole väga ettevaatlikud või ei tunne väga hästi liikluskorda. Seetõttu ei imesta ma, et see arv on kasvanud.