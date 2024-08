Politoloog Edgar Kaskla: Tim Walz pole poliitiliselt kaugeltki radikaalne, aga ta usub võrdsusesse

Kuigi Donald Trump ja tema pooldajad on väitnud Kamala Harrise suhtes, et ta olla mingi ultraradikaalne vasakpoolne kuju, on tegelikult nii Harris kui Walz väga ettevaatlikud tsentristlikud kandidaadid. Rõõm on näha, kuidas Ameerika kampaaniad on selle valikuga nihkunud normaalsuse suunas.