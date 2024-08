PIHTIMUS | Mari-Vivian Ellam: olin internetisõltuvusega kimpus, kuni välised jõud sekkusid. Ma usun, see oli jumal...

Tavaliselt aitab jumal inimesi nii, et muudab neid seestpidi. Näiteks annab tahtejõuetule tahtejõudu. Vähemalt nii mulle tundub, et see on kõige tavapärasem viis. Aga mitte midagi sellist ei juhtunud minuga.

Juhtus hoopis see, et kui ma järgmisel hommikul ärkasin, oli arvuti katki. Täiesti katki. Ja see ei olnud abikaasa, kes selle ära lõhkus (ehkki ta tunnistas, et on korduvalt mõelnud selle vastu seina puruks visata).