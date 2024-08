Militaarekspert: Kurski oblasti pealetung saab olema Putini lõpu algus

Kui Ukraina väed tungisid 6. augustil Kurski oblastisse, siis nimetasid lääne analüütikud seda Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi kõige riskantsemaks käiguks. Mõni neist läks isegi kaugemale ja nimetas seda häbiväärseks otsuseks, sest samal ajal on Ukraina armeel kriitiline olukord mitmel Donetski oblastis asuval rindelõigul, kus venelased lakkamatult peale tungivad. Kuid nädal aega hiljem tundub, et risk on ennast ära tasunud. Vene armee on hakanud Ukrainast üksuseid ära tooma, et kasutada neid Kurski oblastis. Peale selle on Ukraina võtnud Kurski oblastis rohkelt sõjavange, keda nüüd saab Venemaa käes olevate ukrainlaste vastu vahetada.