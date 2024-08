ARVUSTUS | Pornostaarist filmitäheks. „MaXXXine’i“ särav pealispind varjab pimedat ja keerulist tõde

Maxine Minx (Mia Goth), edukas pornonäitleja, püüab meeleheitlikult põgeneda oma mineviku eest ja jõuda Hollywoodi tähtede sekka. 1985. aasta Los Angeleses, kus heavy rock, sarimõrvar Öine Jälitaja ja satanismihirm loovad taustaks moraalipaanika, seisab Maxine silmitsi ka oma isiklike deemonitega. Ta ei võitle mitte ainult oma mineviku, vaid ka ühiskonna ootuste ja stereotüüpidega. Pornostaarist filmitäheks pürgimine ei ole lihtne tee, kuid näiliselt see Maxine’i ei mõjuta. Westi filmide X-faktor on kahtlemata Mia Goth, kellest on kujunenud 2020-ndate üks tuntumaid scream queen’e. Maxine on Westi universumis kompleksse, painatud ja raevuka naiskangelase võrdkuju. Teda ajendab peamiselt kuulsaks saamine, mille illustreerimiseks kasutab ta oma pastorist isa mantrat „ma ei võta vastu elu, mida ma ei ole ära teeninud“.