MAJANDUSE PÄÄSTERÕNGAS | Eero Raun: erasektor pole riigist rumalam! Poliitikud ei tohiks võtta majandust riigi juhtida

Koalitsioonilepe 2024-2027 pakub konkurentsivõime kasvatamiseks välja tõhusama riigivalitsemise tehisaru toel, riigirahanduse korrastamise ja tööstuse toetamise väljaspool pealinna regiooni. Rohepööret enam ei mainita, ju on siis moest läinud. Üldjoontes on need ideed ju head, aga siiski ebapiisavad, et parandada Eesti konkurentsivõime reitingut (2022.a. – 22., 2023.a. - 26., 2024.a. – 34. koht maailmas).