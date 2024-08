Timo Suslov: tasuta ühistranspordi lahendus polnud algusest peale jätkusuutlik

Delfi Ärilehes ilmunud artikkel toob teravalt esile Eesti ühistranspordi praeguse seisu ning ees seisvad väljakutsed. Autorite kriitika keskendub peamiselt riigi otsustele, mis on muutnud ühistranspordi tasuliseks, ja sellest tulenevatele probleemidele: liinivõrgu võimalik hõrenemine, hindade tõus ning see, et teenuse kvaliteet ei parane.