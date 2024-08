KOLUMN | Andrus Tuisk: riik, ära tooda content’i! Riigi ja valitsuse ülesanne on hoolitseda oma rahva heaolu eest

Koht, kus „pilt“ võiks jõuda seinale ja mitte muutuda content’iks, on meie oma riik. Riigi ja valitsuse ülesanne on hoolitseda oma rahva heaolu eest.

See ülesanne on klassikaline vana kooli „pilt valmib ja jõuab seinale“. Ei mingit poolel teel transformeerumist virtuaalsuseks, muutumist näilisuseks. See on hoolitsus, mis on käega katsutav, siin ja praegu.