KOLUMN | Liisa Past: kübersõda pole tarviski. Faktor tooli ja ekraani vahel oskab niigi kõik tuksi keerata

Mu vanaema õpetas ikka, et välja minnes peab lapsel midagi punast seljas olema, siis leiad ta metsas üles. Ka mina lähen tänapäevalgi heal meelel ristilapsega nii mänguväljakule kui ka veeparki, kui tal on ergas, soovitatavalt neoonvärvides riietus. Nii leian ta ka sadade batuutidel lustivate jõnglaste pastellide meres kergesti üles. Nii on mul südamerahu, lapsel aga teadmine, et vajaduse korral jõuan kiiresti appi.