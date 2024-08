FAKTIKONTROLL | Kas Facebook kustutas Richard Dawkinsi konto X-i postituse pärast, milles ta kutsub naispoksijaid meesteks? Ei, tema kontot häkiti

Facebooki andmetel on Objektiivi postitus jõudnud umbes 7700 kasutajani ja seda on jagatud 92 korda.

Uudise ajendiks oli Dawkinsi enda postitus 10. augustist platvormil X, kus ta tsensuurivõimalusele viitas: „Kogu minu @Facebook konto on kustutatud, ilmselt selle pärast (ilma ühegi põhjenduseta), et ma säutsusin, et poksijad, kes on geneetiliselt mehed, nagu seda on Imane Khalif (tema XY [kromosoome] keegi ei vaidlusta), ei peaks naistega olümpial võitlema. Loomulikult on minu arvamus avatud tsiviliseeritud arutelule. Aga otsene tsensuur?“ kirjutas Dawkins oma X-i kontol 10. augustil.

Praeguseks on Dawkins selle postituse kustutanud.

Faktid 29. juulil kell 20:50 Eesti aja järgi tegi Dawkins X-i postituse (nüüdseks kustutatud, kuid säilinud on arhiveeritud versioon), milles ta jagas linki paremäärmusliku portaali Reduxx artiklit pealkirjaga: Kaks „naispoksijat“, kes võistlevad Pariisis 2024, diskvalifitseeriti varem naiste maailmameistrivõistlustelt, kuna neil on „XY-kromosoomid““. Dawkins kirjutas juurde: „Kahel naiseks maskeeritud mehel lubatakse olümpiamängudel poksida tõeliste naiste vastu.“

2. augustil teatas Dawkins X-s, et Facebook on tema konto blokeerinud.

Seejärel hakkasid levima väited, et Facebook blokeeris Dawkinsi konto tema teisel platvormil (X) poksijate kohta tehtud postituse pärast. Väideti ka, et algne postitus ilmus Dawkinsi Facebooki lehel, mis ei vasta tõele.

Nädal hiljem, 10. augustil pakkus Dawkins oma X-i kontol välja võimaluse, et tema Facebooki konto sulgemise põhjuseks võib olla tema varasem postitus teises keskkonnas.

Meta esindaja selgitas avalikult, et Dawkinsi konto võeti automaatselt maha, sest algoritm tuvastas Dawkinsi Facebooki lehe võimaliku häkkimise ja see pole seotud tema konto postituste sisuga. Seda enam, et algne postitus olümpiapoksijate kohta ilmus tema X-i, mitte Facebooki kontol.

Dawkinsi konto taastati hiljemalt 11. augustil. Praeguseks on Dawkins juhtumiga seotud X-i postitused kustutanud.

Üks jagatud tekstis mainitud sportlastest oli Alžeeria poksija Imane Khelif, kes oli Pariisi olümpiamängude üks enim kõneainet pakkunud sportlane. Faktikontroll on varem lükanud ümber väited, et Imane Khelif on „transsooline“ või „naiseks maskeeritud mees“.

2. augustil kirjutas Dawkins X-is, et Facebook on tema konto blokeerinud: „Minu Facebooki leht on ilma selge põhjuseta kustutatud ja me ei ole saanud vastust @meta või @facebooki kaudu lahenduse leidmiseks. Kas see oli midagi, mida ma ütlesin?“. See postitus sai enam kui 110 000 vaatamist.

10. augustil säutsus Dawkins (ka see postitus on kustutatud, kuid arhiveeritud koopia on säilinud ), et tema Facebooki leht on endiselt kättesaamatu: „Kogu minu @facebook konto on kustutatud, ilmselt selle pärast (ilma ühegi põhjenduseta), et ma säutsusin, et poksijad, kes on geneetiliselt mehed, nagu seda on Imane Khelif (tema XY [kromosoome] keegi ei vaidlusta), ei peaks naistega olümpial võitlema. Loomulikult on minu arvamus avatud tsiviliseeritud arutelule. Aga otsene tsensuur?“.

See viimane postitus muutus viraalseks. Arhiivi andmetel sai see enne kustutamist vähemalt 19 miljonit vaatamist ja 9000 jagamist. Säutsu märkas ka sotsiaalvõrgustiku X omanik Elon Musk, kes jagas Dawkinsi postitust ja kirjutas: „Vau“. Seejärel hakkasid levima erinevad teooriad ja väited „Facebooki tsensuuri“ kohta.