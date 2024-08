Vilja Kiisler: Jürgen Ligi, te eksite

Ei tohi küsida, kuhu maksud lähevad

„Maksude puhul ei tohiks üldse niimoodi küsidagi, et kuhu need lähevad. Maksurahale ei tohi silti külge panna,“ rääkis Ligi reedel ilmunud LP intervjuus. Ta paneb maksumaksjale südamele, et riigieelarve aukude lappimine ongi kõige õigem viis maksuraha kulutamiseks, olgu see raha pealegi kokku kogutud julgeolekumaksu nime all. Kui mõni peaks soovima, et julgeolekumaksuna kogutav raha läheks ainult julgeolekuvaldkonda, siis tuleks tal endale otsa vaadata ja aru saada, et see on tema enda riik, mille eelarveauke lapitakse, ning et kõik, mida riik kokku kogutud maksurahaga peale hakkab, ongi julgeoleku huvides.