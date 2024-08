33 aastat tagasi sai teoks unistus, et Eesti on jälle riik. Meie riik. Sel iseseisvuse taastamise päeval kutsun ma kõiki kaasmaalasi tunnistama, et miljonilise rahvana oleme suutnud teha suuri asju – teaduses, kultuuris, spordis, majanduses – ja taastada oma riigi. Meil on olnud julgust ja enesekindlust, kõigi julgeoleku- ja majandusmurede, maksutõusude ja muude raskuste kiuste.