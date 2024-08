FAKTIKONTROLL | Kas kõrge LDL kolesterooli tase on kasulik?

Liis Orav läheb oma jutuga edasi, püüdes näidata, et LDL-kolesterool ei ole vaenlane, „mida peab demoniseerima“ ja ütleb, et kõikide tema teiste heade omaduste seas „see neutraliseerib põletikku tekitavaid patogeene ja bakteriaalseid endotoksiine“. Nendele väidetele ja nimetamata uuringutele toetudes väidab toitumisnõustaja, et ka COVID-19 pandeemia näitas, et „madalama LDL-kolesterooliga inimestel oli suurem tõenäsus viiruse tagajärjel surra“.

Toitumisnõustaja lõpetab oma väga populaarseks osutunud postituse viitega blogile, kus ta lubab rääkida veel rohkem dogmadest, mis puudutavad kolesterooli. Blogis on veel jaburamaid ja tervist ohustavamaid väiteid.

Faktid Kõrgenenud LDL ehk nn halva kolesterooli kõrgema tasemega patsientidel on oluliselt madalam elulemus

LDL kolesterooli kõrgenemine suurendab patsientide vastuvõtlikkust koroonaviirusele ja tõstab COVID-19 põhjustatud surmariski

LDL kolesterooli tase on vaid üks näitaja südame-veresoonkonna haiguste ennetamisel

Kõrgenenud LDL-kolesterooliga patsientidel on oluliselt madalam elulemus

Südame-veresoonkonnahaigused on Tervise Arengu Instituudi andmetel kõige sagedasem surmapõhjus Eestis. Nende haiguste peamiseks riskiteguriks on muuhulgas kõrge kolesteroolitase. Toitumisnõustaja ebapädevat postitust võttis selgitada PERH-i südametervise kabineti ülemarst ja teadusjuht professor Margus Viigimaa, kes muuhulgas tegeleb oma kolleegidega igapäevaselt kõrgenenud LDL kolesterooliga patsientidega, kellel on olnud südamelihase infarkt.

Viigimaa selgitas, et LDL kolesterool iseenesest ei ole halb ja täidab inimkehas olulisi funktsioone, kuid probleemid tekivad siis kui LDL kolesterooli tase ületab soovitatud piiri. Terve inimese LDL taseme normväärtus on alla 3 mmol/l. Südamearst seletab, et halva kolesterooli tõusu põhjuseks peetakse stressi, keskkonna saastumist ja ebatervislikku toitumist. Maailma Terviseorganisatsiooni uuringu andmetel on Tallinna 20–64 aastastel elanikel keskmine LDL kolesterooli tase meestel 3,7 mmol/l ja naistel 3,5 mmol/l. „Pooltel näiliselt tervetel 50–60 aastastel inimestel esineb kliiniliselt oluline arterite lupjumine ja kõrge südamelihase infarkti risk,“ hoiatab Viigimaa.