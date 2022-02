FAKTIKONTROLL | Vaktsiinivastased eksitavad numbritega: ÜK lapsed pole hakanud vaktsiini tõttu kordades rohkem surema

Valepostitus viitab, nagu sureks vaktsineeritud lapsed 52 korda suurema tõenäosusega kui vaktsineerimata lapsed. See ei vasta tõele.

“Lapsed surevad pärast COVID-19 vastu vaktsineerimist 52 korda tõenäolisemalt kui lapsed, kes ei ole COVID-19 vaktsiini saanud,” on kirjas eestikeelses Facebookis leviva statistika juures. Postituse juures kasutatud uuringust see aga välja ei tule. Näiteks on uuringu ühe esimese punktina välja toodud, et suremus igas vanuserühmas on igakuiselt tõusnud just vaktsineerimata inimeste seas (1).

Nimelt toetub postitus Ühendkuningriigi statistika büroo uuringule, mille fookus on koroonasurmadel ning vaktsineeritusel. Analüüsiti Inglismaa koroonasurmasid vahemikus 1. jaanuar kuni 31. oktoober 2021. Kokkuvõte leidudest avaldati mullu detsembris. Peale selle, et uuringus ei arvestatud postituses nimetatud vanusegruppi, näitasid sealsed tulemused vastupidist postituses väidetule – vaktsineeritud ei sure suurema tõenäosusega kui vaktsineerimata inimesed. Uuring näitas seda tõsiasja kõikides uuritud vanusegruppides.

Facebookis on sama tulpdiagrammi postitanud ka kasutaja Liis Orav, kes küll on juurde pannud teistsuguse hüperlingi, kuid mis viib otsapidi sama uurimuseni. Uurimuseni, mis alaealiste surmasid ja vaktsineerimist ei uurinudki. Antud postitusel on juba üle 55 jagamise ja kümmekond kommentaari. Vaatamata teisele lingile ja veidi pikemale seletusele on esitatud andmed ikka täielikult valed.

Orav viitab ka oma postituses välismaisele teadlasele dr Mike Yeadonile, kelle valeväiteid on välismeedia juba ümber lükanud. Sealhulgas väide, et "lastel on 50 korda suurem risk surra koroonavaktsiini kõrvaltoimete tõttu kui koroonaviiruse tagajärjel". Tuli välja, et Yeadon võtab oma andmed, mille põhjal järeldusi teha, VAERSi andmebaasist, mille ebausaldusväärsus on samuti juba eelnevalt avalikuks tulnud (2).

Kuidas on asi päriselt?