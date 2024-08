Janek Mäggi: Madison näitab poliitikutele, kellel oma erakonnas kitsas - „Eesti poisid, tulge üle! Saate kõhud täis ja jõuluks koju!“

Madisonist õhkub soovi ja meelekindlust rühkida ka peaministri portfelli suunas. Tal on sõpru tänaseks mitmes erakonnas ning nagu Reformierakonnas tavaks, et kogu erakonna ladvik valmistub peaministriks saama, ei puudu see marssalikepike ka Jaagu paunast.

Rääkigu mõned tema häälekad konkurendid mida tahes, Jaak Madisoni tänane käik suurendab oluliselt võimalust, et Isamaa, Keskerakond, Parempoolsed ja EKRE on need, kellest vähemalt kolm on järgmises valitsuses.