INFOLAENG | 50 gümnaasiumi sulgemisega oleme lootusetult hiljaks jäänud

Andmetest selgub, et riik on olnud eeskujulik riigigümnaasiumite arendaja, kuid gümnaasiumiastmega munitsipaalkoolide arv väheneb oodatust palju aeglasemalt. Tänaseks on haridusministeerium oma algsest kavatsusest taganenud ja tunnistanud, et saja gümnaasiumi eesmärgini lähiajal ei jõuta. Viimases ministeeriumi tegevusaruandes märgitud uus sihttase on märksa tagasihoidlikum: 150 gümnaasiumiastmega kooli 2024. aastaks.