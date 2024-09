ARVUSTUS | Leinav kalamees päästab naftaga kaetud pingviini ja saab temaga sõbraks

Armsad lood, eriti, kui need pärinevad elust, kuluvad meile kõigile vahel ära. Täpselt seda pakub vaatajatele möödunud nädalal kinodesse jõudnud koguperefilm „Minu sõber pingviin“, mis jutustab tõestisündinud loo Brasiilia külamehe ja Patagoonia pingviini sõprusest. Kuigi lihtsakoeline süžee ei paku algklassilapsest vanemale publikule ilmselt just erilist närvikõdi – keerdkäigud ja õnnelik lõpp on küllalt etteaimatavad –, on tegemist filmiga, mis oma sooja sõnumiga aitab igas vanuses vaatajal lahkuda saalist natuke helgema enesetundega, kui tal oli sinna sisenedes.